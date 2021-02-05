Kayseri'de yaşlı kadının çantasını gasp eden 2 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de yaşlı kadının çantasını gasp eden 2 şüpheli yakalandı

05.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:27
Kayseri'de yaşlı kadının çantasını gasp eden 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ'de, 82 yaşındaki A.T'nin içinde 500 TL olan çantasını kapkaç yöntemiyle alan 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de, 82 yaşındaki A.T'nin içinde 500 TL olan çantasını kapkaç yöntemiyle alan 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, A.T. isimli kadın yolda yürüdüğü sırada 2 kişi, içinde 500 TL bulunan çantayı kapkaççılar tarafından alındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç olayını M.K. ve A.T'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler yaptığı çalışma sonucu şüpheli M.K. ve A.T'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, içinde 500 TL bulunan çanta ise, yaşlı kadına teslim edildi.  


Kayseri'de yaşlı kadının çantasını gasp eden 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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