Kayseri'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 78 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
07.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:13
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 78 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gülük Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Mustafa Ö'den haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA