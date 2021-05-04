Kayseri'de yaslandıkları balkon duvarının yıkılması sonucu 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de yaslandıkları balkon duvarının yıkılması sonucu 3 kişi yaralandı

Kayseri'de yaslandıkları balkon duvarının yıkılması sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaslandıkları balkon duvarının yıkılması sonucu 2'nci kattan düşen baba, oğlu ve gelini yaralandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaslandıkları balkon duvarının yıkılması sonucu 2'nci kattan düşen baba, oğlu ve gelini yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gök Sokak'ta bulunan iki katlı evlerinin balkonunda iftarı bekleyen baba Zülfikar, oğlu Mehmet ve gelini Aynur Ş, yaslandıkları balkon duvarının bir anda yıkılması sonucu dengelerini kaybederek düştü.

Durumu fark eden yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yaralılardan 2'si araçla biri ise ambulansla Tomarza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, daha sonra Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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