Kayseri'de yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü - Haberler
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Kayseri'de yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Kayseri'de yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de polis ekipleri başıboş gezen yasaklı ırk köpeği yakalayarak barınağa teslim etti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri başıboş gezen yasaklı ırk köpeği yakalayarak barınağa teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi'nde başıboş gezen yasaklı ırk bir köpek olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Melikgazi Belediyesi görevlileriyle köpeği yakalayıp Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne götürdü.

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