Kayseri'de yasağın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde caddeler, meydan ve sokaklar boş kaldı.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde caddeler, meydan ve sokaklar boş kaldı.İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle, 15 ilde 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kayseri'de yasağın ilk günü sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri de yollarda denetim gerçekleştirdi. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yollarda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA