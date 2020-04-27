Kayseri'de yasağın ardından yoğunluk
Kayseri'de yasağın ardından yoğunlukKAYSERİ'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
27.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:44
Kayseri'de yasağın ardından yoğunluk
KAYSERİ'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan genelge kapsamında aralarında Kayseri'nin bulunduğu 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı 00.00'da sona erdi. Yasağın ardından Kayseri'de, vatandaşların sokağa çıktığı gözlendi. Vatandaşların PTT ve bankalar önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu dikkati çekti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.
Kaynak: DHA