Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişi yakalandı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişi yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişiye ceza uygulandı.

Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişiye ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yapılan denetimler sırasında, saka kuşu avlayan ve yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldı.

Av esnasında kullanılan 1 kafese ve örme ağlara el konuldu, canlı olarak ele geçirilen 1 saka kuşu ise veteriner hekimin kontrolünün ardından doğaya salıverildi.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Haber

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