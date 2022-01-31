Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişi yakalandı
AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişiye ceza uygulandı.
Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişiye ceza uygulandı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yapılan denetimler sırasında, saka kuşu avlayan ve yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldı.
Av esnasında kullanılan 1 kafese ve örme ağlara el konuldu, canlı olarak ele geçirilen 1 saka kuşu ise veteriner hekimin kontrolünün ardından doğaya salıverildi.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel