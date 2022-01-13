Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı - Haberler
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Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri tarafından, yasa dışı keten kuşu avı yapan 2 şahsı yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri tarafından, yasa dışı keten kuşu avı yapan 2 şahsı yakalandı.

Hacılar ilçesinde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri, yasa dışı keten kuşu avı yapan yabancı uyruklu 2 şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı.

Ayrıca şahısların av esnasında kullandığı 2 kafese ve kuş yakalamada kullanılan örme ağlara el konulurken, ele geçirilen 12 adet keten kuşu veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya yeniden serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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