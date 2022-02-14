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Hafta sonu avcılar denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hafta sonu avcılar denetlendi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu Kayseri'nin çeşitli noktalarında yasa dışı avcılık denetimleri yaptı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu Kayseri'nin çeşitli noktalarında yasa dışı avcılık denetimleri yaptı.

Denetimler esnasında ekipler tarafından avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ve kaçak gümeler (av için hazırlanmış izinsiz avcı kulübesi ya da benzer yapılar) kontrol edildi. Kayseri'nin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde yaklaşık 150 avcı kontrol edilirken 3 kişiye usulsüz av yapmaktan idari para cezası düzenlendi. - KAYSERİ

Hafta sonu avcılar denetlendi

Hafta sonu avcılar denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Yerel, Güncel, Haberler

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