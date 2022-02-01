Kayseri'de yarıyıl tatilinde kütüphanelere yoğun ilgi

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan kütüphanelere öğrenciler yarıyıl tatilde yoğun ilgi gösterdi.

Yarıyıl tatilinin başladığı 21 Ocak Cuma gününden bu yana Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanesi ile Altıntepe Semt Kütüphanesi'ni 5 bin 130 öğrenci ziyaret etti.

Öğrenciler, sunulan imkanlardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.