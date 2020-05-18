Kayseri'de yarın havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor Kayseri'de yarın havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Kayseri'de yarın havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent ve çevresi Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basınç merkezinin etkisi altında bulunuyor. Kentte 21 Mayıs'ta en yüksek sıcaklığın 33 dereceye ulaşması beklenirken, yarın havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu mevsim normallerine inmesi bekleniyor. Kaynak: AA