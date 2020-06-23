Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı avukattan "mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler" itirafı Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada etkin pişmanlıkta bulunan avukat, örgütün "çalışma evi"nde hakim ve savcılık sınavlarına hazırlandığını, kendisinden mülakatta kırmızı kravat takmasının istendiğini anlattı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada etkin pişmanlıkta bulunan avukat, örgütün "çalışma evi"nde hakim ve savcılık sınavlarına hazırlandığını, kendisinden mülakatta kırmızı kravat takmasının istendiğini anlattı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık avukat C.T. hazır bulundu.

Etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlatmak isteğini belirten C.T, öğrencilik yıllarında dini duygularla bu örgüt içinde yer aldığını belirtti.

Dediklerini yapmamaları durumunda "şefkat tokadı" yiyeceğinin söylenerek korkutulduğunu ileri süren C.T, şunları kaydetti:

"Dini duygularımı kullandılar. Ev abiliği yaptım. Bana peygamber ya da sahabelerden birinin kod adını vereceklerini söyleyerek, 'İbrahim' kod adını verdiler. Başkasının hattını da kullanmamı istediler. Herkesin bir kod adı vardı. Örgütün, 'çalışma evi'nde hakim ve savcılık sınavlarına hazırlandım. Mülakat esnasında bilemediğim bir soru sorulursa 'anımsayamadım' dememi, kırmızı kravat takmamı istediler."

Mülakatta elenince bir daha örgütün "çalışma evi"nde kalmadığını ve avukatlık mesleğine geri döndüğünü iddia eden C.T, "Bu yapının böyle bir hainlik içerisinde olacağını bilemedim. Mesleğimi ve cübbemi çok özledim. Pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık C.T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA