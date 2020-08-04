Kayseri'de yaralı halde bulunan hayvanlara belediye sahip çıktı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğada yaralı halde bulunan kurt, kartal, kerkenez kuşu, tavşan ile terk edilen bir ata sahip çıkarak tedavilerini gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğada yaralı halde bulunan kurt, kartal, kerkenez kuşu, tavşan ile terk edilen bir ata sahip çıkarak tedavilerini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Çorakçılar Parkı'na terk edilen yaralı bir atı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ndeki polikliniklere getirerek tedavisini yaptı.

Ekipler ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından getirilen iki kurt yavrusu, kartal, kerkenez kuşu ile aralarında yabani tavşanın da bulunduğu hayvanların kontrol ve bakımlarını da gerçekleştirdi.

Yaralı hayvanlar bakımlarının tamamlanmasının ardından doğal ortamlarına bırakılacak.

Kaynak: AA