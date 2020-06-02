Kayseri'de yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı
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Kayseri'de yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

Kayseri'de yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı
02.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:33

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı iken bulunan 2 kızıl şahin, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çektikleri belirlenen şahinler, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime ulaştırıldı.

Yaralı kızıl şahinler, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortama bırakılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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