Kayseri'de yaralı erguvani balıkçıl tedavi altına alındı - Haberler
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Kayseri'de yaralı erguvani balıkçıl tedavi altına alındı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de yaralı erguvani balıkçıl tedavi altına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaralı halde bulunan erguvani balıkçıl tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaralı halde bulunan erguvani balıkçıl tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından bulunan erguvani balıkçıl, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken kuş, tedavisi için Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki veteriner hekime götürüldü.

Balıkçıl, tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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