Kayseri'de yaralı bulunan yalıçapkını kuşu tedaviye alındı Kayseri'de bir vatandaşın farkettiği yaralı yalıçapkını kuşu tedavi altına alındı.

Kayseri'de bir vatandaşın farkettiği yaralı yalıçapkını kuşu tedavi altına alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Altınoluk mevkisinde bir vatandaşın ihbarı üzerine bulanan yaralı yalıçapkını kuşu müdürlük personeli tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA