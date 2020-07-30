Kayseri'de yaralı bulunan yalıçapkını kuşu tedaviye alındı
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Kayseri'de yaralı bulunan yalıçapkını kuşu tedaviye alındı

Kayseri'de bir vatandaşın farkettiği yaralı yalıçapkını kuşu tedavi altına alındı.

Kayseri'de yaralı bulunan yalıçapkını kuşu tedaviye alındı
30.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:42

Kayseri'de bir vatandaşın farkettiği yaralı yalıçapkını kuşu tedavi altına alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Altınoluk mevkisinde bir vatandaşın ihbarı üzerine bulanan yaralı yalıçapkını kuşu müdürlük personeli tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA

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