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Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez tedavi altına alındı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez tedavi altına alındı

Kayseri'de yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

Develi ilçesinde bir vatandaş, yaralı bulduğu kerkenezi, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Burada ilk müdahalesi yapılan kuş, daha sonra Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Kanadından yaralı olduğu için uçamadığı tespit edilen kerkenez, veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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