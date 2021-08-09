Kayseri'de yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı
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Kayseri'de yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı

Kayseri'de yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaralı bulunan doğan, tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaralı bulunan doğan, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman Mahallesi'nde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı bulunan doğan, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken kuş, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime ulaştırıldı.

Hayvanın gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortama bırakılacağı kaydedildi.

Ekolojik sistemde oldukça önemli bir yere sahip olan doğanı avlayanlara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 15 bin lira ceza kesiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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