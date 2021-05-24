Kayseri'de yaralı bulunan Çobanaldatan kuşu tedaviye alındı
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Kayseri'de yaralı bulunan Çobanaldatan kuşu tedaviye alındı

Kayseri'de yaralı bulunan Çobanaldatan kuşu tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi tarafından yaralı bulunan Çobanaldatan kuşu tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi tarafından yaralı bulunan Çobanaldatan kuşu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Mahallesi'nde bir kişi tarafından yaralı şekilde bulunan Çobanaldatan, şube müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Ekipler uçma güçlüğü çeken yaralı kuşu gerekli bakım ve tedavisi için Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime teslim etti.

Yaralı kuş tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Yuvasını yerde yapan Çobanaltadan, avlarını gece uçarken yakalayabilirken ve havada helikopter gibi asılı kalabilen nadir kuşlardandır. Yuva yapmak için kuru ve temiz zeminlere ihtiyaç duyan bu kuşların ötüşü ise kesintisiz bir hırıltı şeklindedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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