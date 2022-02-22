Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve atmaca tedaviye alındı

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu ve atmaca tedaviye alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından kulaklı orman baykuşu, Talas ilçesinde ise atmaca bir vatandaş tarafından yaralı halde bulundu.

Yaralı kuşların bakım ve tedavilerinin yapılması için müdürlük ekiplerine teslim edildi.

Baykuş ve atmaca, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.