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Kayseri'de yaralı bulunan baykuş tedaviye alındı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de yaralı bulunan baykuş tedaviye alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vatandaşların yaralı bulduğu kulaklı orman baykuşu hayvanat bahçesinde tedavine alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vatandaşların yaralı bulduğu kulaklı orman baykuşu hayvanat bahçesinde tedavine alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yakınında arazide yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Müdürlük ekiplerine teslim edildi.

Kanadından yaralı olduğu için uçma güçlüğü çeken baykuş, Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekime götürüldü.

Baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kayseri'de yaralı bulunan baykuş tedaviye alındı

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Güncel, Haberler

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