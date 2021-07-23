Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı

Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Bünyan ve Kocasinan ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı ve bakıma muhtaç bir şekilde bulunan 2 adet yavru baykuş, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kayseri'nin Bünyan ve Kocasinan ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı ve bakıma muhtaç bir şekilde bulunan 2 adet yavru baykuş, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Henüz uçamayan yavru baykuşlar, ekipler tarafında teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yavru baykuşlar teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Halk arasında kötü bir ünü olan bu kuş türleri aslında iyi bir aile hayatı sürerler. Dişi kuş kuluçkadayken yuvaya erkek baykuş bakar dolayısıyla bilinçsiz ve yasa dışı avlanılmasının baykuş ailesi için çok olumsuz sonuçları olur. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 2021 yılı için avlanılması halinde 3 bin 34 TL para cezası uygulanır. - KAYSERİ

Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli
Magazin Ahmet Kural Demet Akalın Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Alper Yılmaz Mehmet Topal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 17:56:00. #1.15#

title