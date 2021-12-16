Kayseri'de yaralı atmaca tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı atmaca tedavi altına alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir vatandaş Erciyes Üniversitesi Kampüsü'nde yaralı bulduğu atmacayı şubeye getirdi.

Uçma güçlüğü çeken atmaca tedavi ettirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'ndaki veteriner hekime teslim edildi.

Yaralı atmacanın tedavi ve bakımının ardından doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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