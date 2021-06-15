Kayseri'de yaralı arı şahini tedavi altına alındı
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Kayseri'de yaralı arı şahini tedavi altına alındı

Kayseri'de yaralı arı şahini tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaralı bulunan arı şahini tedavisi için koruma altına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaralı bulunan arı şahini tedavisi için koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan, uçma güçlüğü çeken yaralı şahin, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı arı şahini, tedavisi için Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime götürüldü.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından şahin doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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