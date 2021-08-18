Kayseri'de yangın paniği
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Kayseri'de yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de yangın paniği -Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de yangın paniği

-Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen vatandaşlar, binadan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Kır Sokak üzerinde bulunan bir binanın 4. katındaki ikamette yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Binayı tahliye eden vatandaşlar gözyaşları içerisinde ekiplerin çalışmasını izledi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, dumandan etkilenen vatandaşları da bina dışına çıkardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de yangın paniği
Kayseri'de yangın paniği
Kayseri'de yangın paniği
Kayseri'de yangın paniği
Kayseri'de yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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