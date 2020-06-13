Kayseri'de yangın paniği
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Kayseri'de yangın paniği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan ufak çapta yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kayseri'de yangın paniği
13.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:35

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan ufak çapta yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bina boşluğundan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde binaya gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ufak çaplı yangını söndürdü. Bina sakinleri de panik yaşadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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