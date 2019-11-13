Kayseri'de yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi
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Kayseri'de yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir minibüste çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

13.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:10
Kayseri'de yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi

'nin ilçesinde bir minibüste çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Harman Mahallesi Dirlik 1 Sokak'ta park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada aracın bulunduğu yerin yakınlarındaki inşaatta çalışan minibüsün sahibi Metin Ç. ile vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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