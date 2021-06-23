Kayseri'de yangın
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Kayseri'de yangın

Kayseri'de yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar meydana gelirken, mahalle sakinleri de korkudan çığlık attı. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri'de yangın
Kayseri'de yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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