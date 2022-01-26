Kayseri'de yanan 14 hektar orman alanı tohumlarla yeşerecek

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 14 hektar ormanlık alan, kızılçam tohumlarıyla yeniden yeşerecek.

Aladağlar Milli Parkı'nda 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 12 gün süren yangının ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmesinin ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

Orman ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle bölge, yanan ağaçlardan ve küllerden arındırıldı.

Alanın temizlenmesinden sonra kızılçam tohumları toprakla buluşturuldu.

Tohumlanan arazi ağaç dallarıyla korunuyor

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, AA muhabirine, alanda başlayan örtü yangının, rüzgarın da etkisiyle tepe yangınına dönüştüğünü anımsattı.

Yangının 8 günde kontrol altına alındığını belirten Biberci, 12. günün sonunda soğutma çalışmalarının tamamlandığını hatırlattı.

Biberci, yangında 4,5 hektar gençlik, 9,5 hektar verimli orman sahasının zarar gördüğüne işaret ederek, "Yangın bölgesinde ilk incelemenin ardından zarar gören ağaçları damgalıyoruz. Damgalanan ağaçların bir kısmını köylüye sattık bir kısmını da dikili satış olarak ihale ettik. Kesilen ağaçların alandan çıkarılmasının ardından alanda tohumlama işlemi yaptık. Tohumlanan araziyi kesilen ağaçların dallarıyla örtüyoruz ve alanın etrafını da çitle çeviriyoruz." dedi.

"3 milyon liranın üzerinde girdi sağladık"

Buradaki çalışmaların bölge halkına ekonomik katkılarından da bahseden Biberci, şunları kaydetti:

"Orman köylüsüne hem yakacak odun hem de günlük kazanç konusunda katkı sağlamış olduk. Bu alanımız inşallah ilkbaharda yeşerecek. Bu saha 10-15 yıl içerisinde insan boyuna ulaşacak. Dikili satış kapsamında da 3 bin 23 metreküplük bir satış gerçekleştirdik. Bu satıştan ise 3 milyon liranın üzerinde bir girdi sağlamış olduk."