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Kayseri'de 'yan baktın' cinayeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de 'yan baktın' cinayeti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yan bakma meselesinden dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yan bakma meselesinden dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Ihlara Sokak üzerinde meydana gelen olayda, B.E. (20), kardeşi M.E. (16) ve arkadaşları M.K. (25) yaya olarak yürürken, kendi aralarında konuşulan sözü yanlarından geçen 4-5 kişilik arkadaş grubu içerisinde bulunan A.Ç. (29) kendi üzerine aldı. Bunun üzerine başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., başına sert bir cisimle darbe aldı. Ağır yaralanan A.Ç, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.E. ile 3 yakınını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden B.E. tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

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