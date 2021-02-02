Kayseri'de "yan bakma" cinayeti sanığına 12,5 yıl hapis cezası
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Kayseri'de "yan bakma" cinayeti sanığına 12,5 yıl hapis cezası

02.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:08
Kayseri'de

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde "yan bakma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde "yan bakma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık H.İ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar F.K, F.İ, C.İ. ve P.İ. ile sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı oturumda yapıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık H.İ'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan H.İ, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. H.İ, beraati ve tahliyesini istedi.

Diğer 4 sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

H.İ'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, daha sonra cezayı 12 yıl 6 aya indirdi ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, diğer 4 sanığın ise beraatine karar verdi.

Olay

Danişmentgazi Mahallesi Hanedan Sokak'ta 22 Haziran 2019'da arkadaşı F.K. ile birlikte yürüyen maktul Hasan Kocakaya ile yolda karşılaştıkları H.İ, F.İ, C.İ. ve P.İ. arasında, "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Bıçakla ağır yaralanan Kocakaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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