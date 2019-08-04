KAYSERİ'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE TIRAŞ

KAYSERİ'de kuaför Tugay Sungur, birlikte yamaç paraşütü yaptığı tandem pilotu Emrullah Çenet'i havada tıraş etti.

Kayseri'de kuaför Tugay Sungur ve tandem pilotu Emrullah Çenet, Talas ilçesinde bulunan 1870 rakımlı Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Kuaför Sungur, gökyüzünde süzülürken tandem pilotu Emrullah Çenet'in saçını tıraş etti. 10 yıldır kadın ve erkek kuaförlüğü yaptığını belirten Sungur, Mesleğimizi ileri noktalara getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Farklılık olsun dedik, havada tıraş yaptık. İlk uçuşum olduğu için garip hissettim ama bir süre sonra havaya ve rüzgara alışıyorsun. Havada da tıraş yapılabilir dedi. Tandem pilotu Emrullah Çenet ise Ali Dağ Yamaç Paraşütü Kulübü olarak Tugay Sungur ile konuştuk. 'Tıraşı havada da deneyelim' dedik. Normalin aksine ters bağlandık. Öyle bir uçuş gerçekleştirdik. Yamaç paraşütü yaparken tıraş yapma hadisesi daha önce Adana'da yapılmış. 'Kayseri'de neden yapılmasın' dedik. Farklı şeyler deniyoruz. Tugay Sungur da sağ olsun yardımcı oldu. 'Kayseri'de farklı ne yapabiliriz' diyenler için buradayız. Uçmayan kalmasın dedi.

Kaynak: DHA