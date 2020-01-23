Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Haberler » Güncel » Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Haber

Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

23.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:02
Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Mahallesi Ortahisar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Saadet Bakırcı'dan 2 gündür alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bakırcı'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler