Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki H.M'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Belirtilen adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde hareketsiz yatan İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün