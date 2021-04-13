Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bir apartmanda yalnız yaşayan 80 yaşındaki R.P'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde R.P'yi hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, R.P'nin öldüğünü belirledi.

R.P'nin cenazesi otopsi yapılmak için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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