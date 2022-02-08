Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma kapsamda 10 ekip ve 40 polisin katılımıyla bir kişiye ait 4 depo ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bisiklet, elektrikli ev aletleri ve televizyon gibi yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme ele geçirildi.

Belediye ekipleri depoları boşaltmaya destek verirken malzemelerin elden ele kamyonetlere yüklenmesi dikkati çekti.

El konulan malzemeler, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kamyonet, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title