Kayseri'de yakılmış bin adet cep telefonu bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de yakılmış bin adet cep telefonu bulundu

02.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:58
Kayseri'de yakılmış bin adet cep telefonu bulundu

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde dağlık bir alanda yakılmış yaklaşık bin adet cep telefonu bulundu.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde dağlık bir alanda yakılmış yaklaşık bin adet cep telefonu bulundu. Telefonların FETÖ üyeleri tarafından ByLock yüklenen cihazlar olabileceği iddia edildi.

İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi Avşar mevkiindeki dağlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, çeşitli modellerde yakılmış yaklaşık bin adet cep telefonu buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, 3 ayrı noktada ateşe verildiği belirlenen telefonlar üzerinde inceleme yaptı. Telefonların bulunduğu alan ve çevresi de güvenlik şeride çekilerek incelendi. Telefonlardan az hasarlı olanlar delil poşetlerine konularak, kriminal incelemesine götürüldü. Diğer telefonlar da toplanarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Telefonların FETÖ üyeleri tarafından ByLock yüklenen cihazlar olabileceği iddia edildi.

Telefonların yakılmasını gördüğü iddia edilen çiftçi Ö.D'nün ifadesi alındı. Ö.D.'nin, telefonları yakmak için bir otomobil içinde 3 kişinin gelerek, 4 çuval telefonu yaktığını söylediği öğrenildi. Jandarma, telefonları ateşe veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  

   


Kayseri'de yakılmış bin adet cep telefonu bulundu
Kayseri'de yakılmış bin adet cep telefonu bulundu
Kayseri'de yakılmış bin adet cep telefonu bulundu
Kayseri'de yakılmış bin adet cep telefonu bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de yakılmış bin adet cep telefonu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:58:00. #1.16#
title