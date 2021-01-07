Kayseri'de yakalanan uyuşturucu satıcısına 8 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis ve 16 bin lira adli para cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis ve 16 bin lira adli para cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık S.D. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.D, daha önceki ifadesini tekrar ederek, "Uyuşturucu madde satmadım. Arkadaş çevremden dolayı 7-8 aydır kullanmaya başladım. Pişmanım, tahliye ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık S.D'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl hapis ve 16 bin lira adli para cezası verdi.

Öte yandan, aynı mahkemede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan H.G, K.S. ve H.H.Ç. de savunmalarında satıcı değil içici olduklarını öne sürdü.

Pişman olduklarını anlatan sanıklar, tedavi olup kurtulmak istediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın da beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya