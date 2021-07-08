Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusu adliyede
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Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusu adliyede

Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusu adliyede
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu L.H.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde olduğu saptanan L.H.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusu adliyede
Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusu adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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