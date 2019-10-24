Kayseri'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Bolu'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Kayseri'de yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bolu'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Kayseri'de yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Z.İ'nin (29) Kayseri'de yaşadığını belirledi.
Kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile irtibata geçerek operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli Z.İ. saklandığı evde gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, Bolu'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.