Kayseri'de yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Harun Reşit Serbest - Güncel
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Kayseri'de yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı. DEAŞ saflarında silahlı eylemde bulundukları belirlenen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda Kayseri'de yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Hac A. (33), Abdullah E. (26) ve Beşşar M.'nin (29) örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerin yaşadıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin Suriye'den Türkiye'ye kaçmadan önce DEAŞ saflarında silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kayseri'de yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Güncel

Kayseri, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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