Kayseri'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

11.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:28

Kayseri'de, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyacı Mahallesi'ndeki bir evden tabanca, bisiklet, matkap ve 3 av tüfeği çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, kimliği tespit edilen şüpheliler Mehmet Ö. ve S.K.Ş. (15) gözaltına alındı.

Kullanılmış eşya satıcısı olduğu öğrenilen ve malzemeleri satmak amacıyla çaldığı değerlendirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, S.K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA