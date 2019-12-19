Kayseri'de yakalanan 2 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
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Kayseri'de yakalanan 2 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

Kayseri'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 5 DEAŞ'lıdan 2'si tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

19.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:05
Kayseri'de yakalanan 2 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

'de ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 5 DEAŞ'lıdan 2'si tutuklanarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin DEAŞ eylem ve faaliyetlerini engellemek için yaptıkları operasyon sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınla 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine götürüldü.


Yakalanan şahıslardan 2'si yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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