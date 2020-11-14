Kayseri'de yakalan 4 DEAŞ'lıdan birinin "sözde Rakka emiri" olduğu ortaya çıktı
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Kayseri'de yakalan 4 DEAŞ'lıdan birinin "sözde Rakka emiri" olduğu ortaya çıktı

14.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:50
Kayseri'de yakalan 4 DEAŞ'lıdan birinin

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden H.E'nin "sözde Rakka emiri", Y.Ş'nin de "örgütün infazcısı" olduğu belirlendi.

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden H.E'nin "sözde Rakka emiri", Y.Ş'nin de "örgütün infazcısı" olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dünkü operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheliden H.E. ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

H.E'nin, 2014-2018 yıllarında Suriye'de DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" olarak görev yaptığı, Türkiye'ye geldiği süre içinde Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da örgütü canlı tutma adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Şüphelilerden Y.Ş'nin de "örgütün infazcısı" olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sözde emiri ve infazcı ile diğer şüpheliler M.H. ve M.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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