Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
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Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Kayseri'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Şehrin birçok noktasında yol üzerinde su birikintileri oluşurken bazı otomobiller mahsur kaldı. Talas ilçesinde de birçok araç sürücüsü, yağmurun oluşturduğu göletlerde ilerlemekte güçlük çekti. - KAYSERİ

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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