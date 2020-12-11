'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
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'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar

11.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:32

'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar Kayseri'de Cuma namazında okunan yağmur duasında duygusal anlar yaşandı.

'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar

KAYSERİ - Kayseri'de Cuma namazında okunan yağmur duasında duygusal anlar yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilde yağmur duası okunacak açıklamasının ardından Kayseri'de de dua okundu. Tarihi Hunat Camii'nde Cuma namazında okunan yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in okuduğu duaya, vatandaşlar 'amin' dedi. Bazı vatandaşlar da duanın okunduğu anda gözyaşı döktü.

'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar
'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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