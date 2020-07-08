Kayseri'de yağan dolu şaşırttı Kayseri'de aniden yağan dolu, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.

Kayseri'de aniden yağan dolu, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.

Kentte son günlerde etkili olan sıcak havanın ardından aniden kent merkezine yağan dolu, vatandaşı olumsuz yakaladı. Bir süre yağan yağmur, yerini aniden dolu yağışına bırakınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA