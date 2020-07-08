Kayseri'de yağan dolu şaşırttı
Kayseri'de aniden yağan dolu, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.
08.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:00
Kayseri'de aniden yağan dolu, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.
Kentte son günlerde etkili olan sıcak havanın ardından aniden kent merkezine yağan dolu, vatandaşı olumsuz yakaladı. Bir süre yağan yağmur, yerini aniden dolu yağışına bırakınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA