Kayseri'de yabancı öğrenciler, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor
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Kayseri'de yabancı öğrenciler, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

Kayseri'de, Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor.

15.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:10
Kayseri'de yabancı öğrenciler, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

Kayseri'de, Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor.

AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nün laboratuvarında, Makine Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinin üç boyutlu yazıcılarıyla, 7 gün 24 saat üretime başlandı.

Türkiye'de üç boyutlu yazıcısı olanların bir araya gelerek sağlık çalışanlarına destek için kurdukları "3 Boyutlu Destek Oluşumu" bünyesinde üretilen maskeler, AGÜ'nün finansmanıyla imal ediliyor.

AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Faruk Keçeci gözetiminde, salgından sonra ülkelerine gidemeyen Pakistanlı öğrenciler Fasih Munir Malik ve Syed Faiz Ali de bu sürece katkı sağlıyor.

Üretimle ilgili açıklama yapan Keçeci, özellikle yabancı öğrencilerin bu çalışmaya gönüllü katılması ve kentteki sağlık çalışanlarına destek vermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kayseri'deki sağlıkçıların ihtiyacını karşılamak için üç boyutlu 28 yazıcıyla imalat yaptıklarını anlatan Keçeci, diğer illerdeki çalışanlara da katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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