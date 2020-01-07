Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:12

KAYSERİ'de, kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatın korunması çalışmaları kapsamında, yemleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Develi ilçesindeki Sultan Sazlığı Milli Markı ve Yahyalı ilçesindeki orman bölgelerde yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Kaynak: DHA