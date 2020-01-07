Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KAYSERİ'de, kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:12
Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

'de, kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatın korunması çalışmaları kapsamında, yemleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Develi ilçesindeki Sultan Sazlığı Milli Markı ve Yahyalı ilçesindeki orman bölgelerde yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.


Kaynak: DHA
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