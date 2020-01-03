Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

03.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:40

Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer ve Şube Müdürü Harun Dindar katıldı.

Erciyes Dağı, Hacılar ve Develi ilçelerinde yapılan yemleme çalışmalarında tavuk atığı, havuç, marul ve lahana gibi çeşitli sebzeler, hayvanların kolay ulaşabileceği alanlara bırakıldı.

Kaynak: AA